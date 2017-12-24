РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 дек. Открытое акционерное общество «Композит» и ракетно-космическая корпорация «Энергия» из подмосковного Королева представили новые образцы материалов для космической техники на выставке в рамках проекта «Локомотивы роста», написал глава городского округа Королев Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

На ВДНХ в Москве 22 и 23 декабря проходил XVII съезд партии «Единая Россия». Во время съезда была организована выставка в рамках проекта «Локомотивы роста».

«Королев представляли предприятия ОАО «Композит» и РКК «Энергия». Они продемонстрировали уникальные образцы материалов для ракетно-космической техники. Данная выставка вызвала большую заинтересованность у делегатов съезда», - написал Ходырев.

Федеральный партийный проект «Локомотивы роста» создан в 2017 году в виде экспертной площадки, которая будет формировать предложения по развитию страны в сфере науки, индустрии и инфраструктуры.