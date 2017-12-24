РИАМО - 24 дек. Акция, которую планируют провести в Лермонтовском сквере в Москве в воскресенье, является незаконной, граждан просят воздержаться от участия в ней, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«Главное управление МВД России по Москве напоминает, что планируемое 24 декабря 2017 года публичное мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями Москвы в установленном законом порядке», - говорится в сообщении.

При этом организаторам акции предлагалась альтернативная площадка для ее проведения.

Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал 24 декабря провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности.