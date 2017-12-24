РИАМО - 24 дек. В понедельник, 25 декабря, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция заместителя руководителя Московского областного УФАС России Дмитрия Стрельникова на тему: «Итоги работы Управления в сфере контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренции за 2017 год».

На пресс-конференции будут оглашены статистические данные о результатах рассмотрения Московским областным УФАС России жалоб на ненадлежащую рекламу и недобросовестную конкуренцию, а также сведения о новом подходе в правоприменительной практике в сфере наружной рекламы.

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