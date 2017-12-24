РИАМО - 24 дек. Инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на выборы президента России, сообщает РИА Новости.

«Инициативная группа по выдвижению Сергея Полонского собралась в воскресенье в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек. В ходе собрания группы Сергей Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления», - сказал глава предвыборного штаба Максим Шингаркин.

Он подчеркнул, что люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали Полонского в выдвижении в кандидаты.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.