РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В подмосковной Балашихе на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» приступили к установке большого высокотемпературного факела, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«На полигоне «Кучино» завершены работы по бурению скважин для утилизации свалочного газа. Всего их пробурено 55 штук. Также на полигон завезли и приступили к установке большого высокотемпературного факела, который будет обезвреживать свалочный газ. Эти работы планируется завершить до конца 2017 года», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он отметил, что большой факел сможет утилизировать 2,5 тысячи кубических метров свалочного газа в час, именно столько выделяется из тела полигона. Температура сгорания газа 1200 градусов, что полностью исключает попадание в атмосферу загрязняющих веществ после сгорания.

Юров пояснил, что в течении месяца после установки система обезвреживания свалочного газа на полигоне «Кучино» будет отрегулирована. Неприятный запах воздухе, источником которых может быть свалка, должен существенно сократиться после проведения этих работ - в конце января 2018 года.

Экстренные работы по дегазации полигона начались на полигоне «Кучино» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после жалоб жителей на неприятный запах. На работы из бюджета Московской области выделено более 4 миллиардов рублей.

Работы по бурению скважин для откачки свалочного газа начались 10 ноября. Система утилизации свалочного будет включать 55 скважин глубиной 30 метров.

Полигон «Кучино» закрыли 23 июня после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.