РИАМО - 24 дек. Более 140 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами в районе закрытых станций Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Для присоединения станции «Ховрино» к Замоскворецкой линии метро 23 и 24 декабря временно закрыты три станции: «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская». Поезда курсируют только до станции «Сокол». Для интеграции станции «Ховрино» в действующую сеть метрополитена специально были выбраны выходные, поскольку в эти дни пассажиропоток значительно ниже, чем в будни.

«Автобусы КМ «Сокол» – «Речной вокзал» перевезли больше 140 тысяч пассажиров в субботу», - говорится в сообщении.

Как добавляется в аккаунте, бесплатный маршрут продолжает работать. Интервалы движения – менее минуты.

Компенсационный маршрут связывает станции «Речной вокзал» и «Сокол». Автобусы также останавливаются у метро «Войковская» и «Водный стадион». Бесплатные автобусы работают с 05:25 до 02:05.