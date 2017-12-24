РИАМО - 24 дек. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства повреждения камеры видеонаблюдения на здании в центре Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На Сущевской улице, дом 21, строение 8, неизвестные повредили камеру видеонаблюдения на здании и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проводится проверка.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по данному адресу находится бар «Молодежь».