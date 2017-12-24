РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Холодное водоснабжение отключат 25 декабря в нескольких домах, детском саду и поликлинике подмосковного Подольска из-за аварийно-ремонтных работ на сетях водопровода, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях водопровода 25 декабря 2017 года с 09:00 до 17:00 будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам и объектам: улица Ватутина, дом №6; улица Большая Серпуховская, дома №№85 (центр кинологической службы), 58, 56, 54, 52, 50, 48/1 ,44, 42, 45 (ТЦ «Капитолий–Ашан»), 46/2, 47 (кожвендиспансер, ветклиника), 49 (пожарное депо), 43а (поликлиника «ЦК»), 55 (автоколонна №1127), 67б (ООО «Си Берд»)», - говорится в сообщении.

Также в этот день из-за аварийно-ремонтных работ воды не будет в домах №№4 и 5а (общежитие) по улице Володи Дубинина, в домах №№29/6 («Мосэнерго»), 27 (детский сад «Теремок»), 25 (диспансер), 23/7, 30/9 и 32 по улице Литейная. Помимо этого без воды останутся деловой двор «Деловой квартал», растворный узел и ООО «Вас».