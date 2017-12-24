РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. На базе краеведческого музея в подмосковном Подольске открылся новый туристско-информационный центр (ТИЦ), который будет заниматься продвижением туристических услуг горокруга, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Торжественное открытие нового туристско-информационного центра состоялось на базе подольского краеведческого музея в воскресенье. В торжественном мероприятии принимали участие руководитель ТИЦ Наталья Зеленина, представители администрации округа, вузов. Подольский центр стал пятидесятым в регионе. Всего в Подмосковье планируется открыть 100 ТИЦ, которые будут работать над развитием туризма в городах и округах области.

«Новый туристско-информационный центр будет работать на базе подольского краеведческого музея по графику работы музея. Он будет своеобразным координационным центром, с помощью которого все желающие бесплатно смогут узнать о том, что и где посмотреть, куда сходить и как лучше узнать наш округ»,- сказала Зеленина.

Она добавила, что сейчас главная и основная задача центра - продвигать туристические услуги округа, а также разработать собственные бренды и подготовить интересные предложения для гостей Подольска.

С приветственным словом на церемонии открытия выступил председатель комитета по культуре и туризму Борис Денисов. Он пожелал новому центру успехов, а также отметил его ценность и роль в туристической индустрии округа.

«Его название уже говорит само за себя. Гости Подольска, приезжая в округ, смогут ознакомиться и получить здесь всю необходимую информацию о туристических маршрутах, гостиницах, достопримечательностях, точках питания, транспортных перемещениях и многое другое. Чем больше будет информации и предложений, тем интереснее наш округ будет для туристов», - отметил Денисов.

На данный момент в центре работает четыре сотрудника, они будут находиться за специальной стойкой в краеведческом музее на протяжении всего рабочего дня музея. В планах руководителя ТИЦ создать в начале 2018 года сайт центра, а также поспособствовать созданию производства сувенирной продукции округа.