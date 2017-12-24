РИАМО - 24 дек. Более 800 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом зарегистрировали в Москве за минувшие сутки, сообщается в воскресенье на сайте столичной Госавтоинспекции.

«За прошедшие сутки, 23 декабря 2017 года, в городе произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли и 40 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших семь детей», - говорится в сообщении.

Зарегистрировано 811 ДТП с материальным ущербом. Задержано 68 водителей в нетрезвом состоянии.