РИАМО - 24 дек. В ходе ссоры в подмосковных Химках женщина убила своего супруга, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 23 декабря в 07:10 в квартире дома на улице Соколовская в Химках обнаружен труп мужчины 1987 года рождения.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД жена убитого 1992 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».