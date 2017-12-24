РИАМО - 24 дек. Бортпроводница компании UTair выпала из самолета в московском аэропорту «Внуково» во время его предполетной подготовки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Стюардесса поскользнулась, когда закрывала заднюю дверь самолета, готовившегося к вылету в Ханты-Мансийск, и упала», - говорится в сообщении.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в медучреждение.

В пресс-службе авиакомпании UTair отметили, что бортпроводнице будет оказана максимальная поддержка.