РИАМО - 24 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации павильон «Дом культуры» на ВДНХ, сообщает ТАСС.

«ВДНХ <…> работает по реконструкции и реставрации памятников культуры. Таким памятником замечательным является «Дом культуры», который за свою историю, за свои 60 лет не изменил своего назначения», - сказал Собянин.

Он поблагодарил реставраторов, которые принимали участие в работах, и выразил надежду, что обновленный павильон будет культурным центром ВДНХ.

Работы по реставрации проводились в павильоне впервые со дня открытия. В павильоне провели работы по устройству кровли, отделке фасада, восстановлению элементов наружного и внутреннего лепного декора.

Специалисты отреставрировали двери и деревянные элементы интерьера, обновили инженерные сети, восстановили сцену и танцевальную площадку. Также было проведено благоустройство прилегающей территории.

«Дом культуры», построенный в 1954 году, - объект культурного наследия федерального значения. За свою историю павильон всегда оставался центром культуры и художественной самодеятельности. В нем открыты творческие кружки, проходят концерты, спектакли, детские праздники и вечера отдыха.