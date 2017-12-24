РИАМО - 24 дек. В аэропортах Московского региона «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» утром в воскресенье задержаны и отменены более 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» один рейс задержан. В аэропорту «Домодедово» десять рейсов задержано, пять отменено. В «Шереметьеве» задерживаются 26 рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани нет задержек и отмен рейсов.

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается снег, метель и порывистый ветер, температура воздуха опустится до минус 5 градусов. На дорогах прогнозируют снежный накат.