РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей Подмосковья 31 декабря посетить Лазутинскую трассу в Одинцове и принять участие в массовом забеге.

«Это Лазутинская трасса, известный парк. И здесь утром 31 числа (проходит - ред.) очень популярный массовый забег с 1969 года. Я очень надеюсь, что и в этот раз все будет организовано на высшем уровне, и эта лыжня объединит очень многих», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести-Москва. Неделя в городе», отвечая на вопрос о том, куда можно пригласить жителей Подмосковья 31 декабря.

Он отметил, что каждые выходные на лыжную трассу в Одинцове приходят около 4-5 тысяч человек.

Ранее пресс-служба министерства культуры Московской области сообщала, чтов 18 парках Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января пройдет новогодняя программа, для посетителей готовят концерты и развлекательные программы, территории парков уже украшены новогодней иллюминацией.