РИАМО - 24 дек. В Подмосковье создаются все необходимые условия для привлечения врачей общей практики и медицинских специалистов на работу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Привлечение врачей, наверное, самый важный вызов, с которым мы стараемся справиться. Проблема со специалистами, с врачами общей практики. Это педиатр, терапевт, узкие специалисты. И у нас каждый глава муниципалитета создает специальные условия, дает квартиры, дополнительные выплаты осуществляет, чтобы врачи приходили к нам. И до сих пор дефицит есть», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести-Москва. Неделя в городе».

Ранее он сообщил, что в Московской области ежегодно выделяют около 10-11 миллиардов рублей на капитальный ремонт поликлиник.