РИАМО - 24 дек. Власти Московской области уделяют особое внимание капитальному ремонту взрослых поликлиник, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас наш акцент на взрослые поликлиники. То, что не ремонтировалось десятилетиями, мы реновируем, мы придаем совершенно другой, современный облик», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести-Москва. Неделя в городе».

Он отметил, что в рамках ремонта для поликлиник закупают новое оборудование. Также в Подмосковье привлекают на работу новых врачей.

«Детские больницы привели все в порядок», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор сообщал, что в Подмосковье реализовали большую программу по модернизации сферы здравоохранения, в рамках которой были отремонтировали больницы и поликлиники.