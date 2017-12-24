РИАМО - 24 дек. На 3,2% выросла экономика Московской области в 2017 году благодаря открытию 50 новых предприятий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Порадовал рост экономики. В этом году он (составил - ред.) 3,2% в Московской области. Это порядка 50 новых предприятий. Мы получили дополнительный доход бюджета», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести-Москва. Неделя в городе».

Он отметил, что бюджет Подмосковья недостаточен для такого большого региона.

«Наша задача каждый год наращивать и привлекать инвестиции. Мы приглашаем инвесторов, создаем специальные условия, льготы даем, стараемся быть очень и очень щедрыми для тех, кто вкладывает деньги в Московскую область», - подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье стремится быть лидером среди регионов России в экономике, а также социальной сфере.