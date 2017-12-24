РИАМО - 24 дек. Программу по строительству заводов по термической обработке мусора планируют продолжить в Подмосковье, так как строительство четырех новых заводов не решит проблему утилизации мусора в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы образуем 10 миллионов тонн мусора с Москвой. Четыре завода будут сжигать максимум 3 (миллиона тонн в год - ред.). То есть, соответственно, эта программа будет дальше продолжаться», - ответил Воробьев на вопрос о недостаточности количества новых мусоросжигательных заводов в Подмосковье в эфире программы «Вести Москва. Неделя в городе».

Он добавил, что численность населения Московского региона в среднем увеличивается на 200 тысяч человек в год, поэтому места для полигонов в Подмосковье нет.

«Только мусоросжигание при высокой температуре, при фильтрации, безусловно, всех газов, которые образуются, - это единственный путь, который мы должны реализовать», - подчеркнул Воробьев.

Четыре завода по термической обработке отходов планируют построить в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах и Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

Ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган предложил создать общественную комиссию для контроля строительства и работы мусоросжигающих заводов в Подмосковье. Комиссия должна будет вместе с общественниками контролировать воздействие на окружающую среду, технологию, строительство заводов.