РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что от властей Подмосковья зависит донесение до жителей сведений о безопасности заводов по термической обработке мусора.

«От нас зависит очень четкое донесение, очень четкое разъяснение того, что эти заводы (по термической обработке мусора - ред.) безопасны для жизни», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести Москва. Неделя в городе».

Он отметил, что власти Подмосковья посетили несколько стран, в частности, Японию, где мусоросжигательные заводы располагаются в центре городов.

«И мы должны очень доходчиво показать технологии, обеспечить общественный контроль для того, чтобы не было переживаний по поводу каких-либо последствий от мусоросжигательных заводов», - добавил Воробьев.

Губернатор уточнил, что в Московском регионе ежегодно образуется порядка 10 миллионов тонн мусора, из них 3,5 миллиона тонн производятся в Подмосковье.

Четыре завода по термической обработке отходов планируют построить в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах и Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.