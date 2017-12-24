РИАМО - 24 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что от властей Подмосковья зависит донесение до жителей сведений о безопасности заводов по термической обработке мусора.
«От нас зависит очень четкое донесение, очень четкое разъяснение того, что эти заводы (по термической обработке мусора - ред.) безопасны для жизни», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести Москва. Неделя в городе».
Он отметил, что власти Подмосковья посетили несколько стран, в частности, Японию, где мусоросжигательные заводы располагаются в центре городов.
Губернатор уточнил, что в Московском регионе ежегодно образуется порядка 10 миллионов тонн мусора, из них 3,5 миллиона тонн производятся в Подмосковье.
Четыре завода по термической обработке отходов планируют построить в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах и Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии