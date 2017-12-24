РИАМО - 24 дек. Власти Московской области и Москвы планируют взаимодействовать по вопросу рекультивации полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Москва и Московская область - это один мегаполис. Мы прекрасно понимаем, что и мы лично, и наши команды должны работать слаженно и в совершенно разных направлениях. И образование, и здравоохранение. Что касается мусора, да, действительно тема животрепещущая, актуальная. И здесь мы тоже работаем, безусловно, сообща. Рекультивация полигонов - это следующее, что нам предстоит», - сказал Воробьев в эфире программы «Вести Москва. Неделя в городе».

Он отметил, что рекультивация полигонов - не простая, но решаемая задача.



«А дальше деньги, большие деньги на то, чтобы каждый полигон соответствовал самым лучшим экологическим стандартам. И Москва здесь оказалась рядом. За что я благодарен мэру», - добавил Воробьев.

На сегодняшний день в Московской области действует 15 полигонов, с 2013 года были закрыты 24 территории складирования твердых бытовых отходов.