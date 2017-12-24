РИАМО - 24 дек. Специалисты зарегистрировали на территории Московской области за минувшие сутки 13 пожаров, для их ликвидации привлекали 116 человек, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Количество пожаров - 13. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекали 116 человек, 33 единицы техники»,- говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 22 раза, при этом спасли 26 человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.