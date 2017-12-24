РИАМО - 24 дек. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается снег, метель и порывистый ветер, температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Под влиянием уходящего на восток атмосферного фронта продолжится снег, местами метель и порывистый ветер. На дорогах снежный накат. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит в Москве минус 2 - 0 градусов, по области от 0 до 5 градусов мороза», - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха будет выше многолетних значений на 3-5 градусов. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 13-18 метро в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 722 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха сохранится высокой и составит около 85%.

Синоптики отмечают, что резкое падение атмосферного давления почти на 20 единиц ниже нормы и ярко выраженный дефицит кислорода в воздухе будут самыми неблагоприятными факторами для метеочувствительных людей. Такие погодные условия могут стать причиной плохого самочувствия у людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью, ишемией, бронхиальной астмой, заболеваниями щитовидной железы.

«На резкое падение атмосферного давления и его низкий фон ухудшением самочувствия отреагируют те, кто страдает гипотонией, вегето-сосудистой дистонией. Усиление спазмов сосудов возможно у людей с внутричерепным давлением, атеросклерозом сосудов головного мозга. У них возможно головокружение, мигрени, мушки перед глазами», - добавляется в материале.

Специалисты рекомендуют контролировать давление, и при первых признаках ухудшения самочувствия незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами.