РИАМО - 23 дек. Порядка 8 тонн новогодних подарков для сирийских детей отправили юнармейцы с подмосковного аэродрома «Чкаловский» военно-транспортным самолетом, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Двадцать третьего декабря на аэродроме «Чкаловский» (Московская область) юнармейцы в рамках акции «Дети России – детям Сирии» сформировали и отправили подарки для сирийских детей к новому 2018 году. Ребята из Тульской, Псковской и Московской областей, а также из Казани, Оренбурга и Уфы собрали в общей сложности 8 тонн подарков», - говорится в сообщении.

Подарки отправились в Сирию военно-транспортным самолетом. Среди подарков – одежда и обувь, школьные принадлежности и канцтовары, мягкие игрушки и предметы личной гигиены, а также продукты питания.

В течение месяца региональные штабы юнармейцев превратились в пункты сбора новогодних подарков. Дети из разных классов - от начальной школы до выпускников собирали игрушки, одежду, школьные принадлежности и сладкие сюрпризы для сирийских ребят.

«Собранные подарки отправились в Москву, где уже подключились юнармейцы из регионального штаба Московской области. Несколько часов шла работа по упаковке подарков и наконец, все готово к отправке», - уточняется в материале.