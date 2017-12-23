РИАМО - 23 дек. Неизвестные, отжав пластиковое окно в частном доме в подмосковном Пушкине, украли личные вещи на общую сумму более 1,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать первого декабря в 19:30 в дежурную часть МУ МВД обратился мужчина 1968 года рождения, зарегистрированный по адресу: Пушкино, микрорайон Чистые Пруды-1, улица Каштановая, с заявлением о том, что 21 декабря с 18:35 до 18:50 двое неизвестных, отжав створку пластикового окна первого этажа, проникли в его дом и тайно похитили личные вещи», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,36 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.