РИАМО - 23 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех желающих покататься на крупнейшем комплексе тюбинговых горок на ВДНХ.

«ВДНХ не устает удивлять москвичей. Вслед за самым большим катком в мире мы здесь открыли крупнейший комплекс тюбинговых горок. Два склона: длиной 180 и 120 метров. Приходите кататься, это рядом с павильоном «Космос», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте»

Торжественное открытие тюбингового комплекса «Ракета» состоялось на ВДНХ в Москве в субботу. Он расположен на площади Промышленности вокруг макета ракетоносителя «Восток-1», перед павильоном «Космос».

Комплекс состоит из двух склонов – большого и малого, расходящихся по площади. Высота стартовой площадки большого склона – 20 метров, малого склона – 12 метров. Длина большого спуска – 180 метров, малого спуска – 120 метров.

Для удобства посетителей тюбинги на стартовые площадки доставляются при помощи бугельного подъемника.