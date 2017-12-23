РИАМО - 23 дек. Двое грабителей с ножом похитили у мужчины автомобиль Hyundai Solaris в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго декабря в дежурную часть отдела полиции обратился местный житель 1990 года рождения с заявлением о том, что 21 декабря с 19:00 до 21:00 у дома на улице Разина в Балашихе двое неизвестных, угрожая ему предметом, похожим на нож, открыто похитили автомашину Hyundai Solaris 2012 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».