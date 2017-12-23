РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Трое неизвестных обстреляли автомобили в микрорайоне Дзержинского в подмосковной Балашихе, парковка находится рядом с детской площадкой, говорится в сообщении группы «Балашиха рулит!» в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать второго декабря около 22:08 в Балашихе, в микрорайоне Дзержинского, около дома №35, трое неизвестных расстреляли припаркованные автомобили. Один из неизвестных был в военной форме. Стреляли по стеклам автомашин, по предварительным данным, пострадали три автомобиля», - говорится в сообщении.

За припаркованными автомобилями, которые расстреляны неизвестными, находится детская площадка.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области сообщили, что заявлений от потерпевших по данному инциденту пока не поступало.