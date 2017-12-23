РИАМО - 23 дек. Концерты и тематические вечеринки на катке, театральные постановки, приуроченные к Новому году и Рождеству, проведут на ВДНХ в Москве, всего запланировано порядка 50 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Вслед за самым большим в мире катком с искусственным ледовым покрытием на ВДНХ заработал комплекс тюбинговых горок «Ракета» с длиной спусков до 180 метров. Программа зимнего сезона 2017/18 годов на ВДНХ очень насыщенная и интересная.

«ВДНХ - одна из площадок начавшегося вчера фестиваля «Путешествие в Рождество». Новогодняя ярмарка расположилась на площади Промышленности. Всего же гостей выставки ждет порядка 50 праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству. Это концерты и тематические вечеринки на катке, детские елки, театральные постановки, выставочные проекты», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она также пригласила всех отметить Новый год на катке ВДНХ, где основной темой празднования будут космос и космические путешествия.

«Приходите послушать живой концерт, поучаствовать в веселых конкурсах и театрализованных представлениях. А праздничный фейерверк и поздравление от экипажа Международной космической станции сделают новогоднюю ночь действительно незабываемой», - добавила Сергунина.