РИАМО - 23 дек. Спикер парламента Подмосковья Игорь Брынцалов назвал основные направления работы депутатов региона, ими являются социальная помощь жителям и помощь в развитии и самореализации, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Участие в съезде принял спикер Мособлдумы, член президиума политсовета подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

«Главный ориентир в работе партии – это человек, его потребности и его будущее. Об этом говорил и президент страны в своей выступлении – мы должны помочь каждому в его стремлении к развитию и самореализации», - сказал Брынцалов.

По его словам, наибольшего внимания заслуживают именно социально незащищенные слои: пенсионеры, дети, люди, попавшие в сложные ситуации.

«Главный ориентир работы подмосковных депутатов – развитие и помощь жителям региона. <…> В утвержденном нами бюджете Подмосковья мы учли все необходимые выплаты для таких категорий (социально незащищенных - ред.): увеличены пособия при рождении первого, второго и третьего ребенка, на детей в возрасте от полутора до трех лет, введена компенсация школьной формы многодетных семей и другие», - добавил спикер Мособлдумы.

Он уточнил, что также установлена региональная доплата к пенсии неработающим пенсионерам – ее получат 159 тысяч человек.

Брынцалов отметил, что в 2018 году в Подмосковье будет проведен мониторинг исполнения соответствующих законов с целью оптимизации предоставления социальной защиты, так как необходима адресность в предоставлении льгот и пособий, выявление тех категорий, которые нуждаются в поддержке государства.

«Все показатели, которые обозначил Владимир Путин, учтены Мособлдумой - их выполнение будет контролироваться как депутатами фракции, так и подмосковным отделением партии», - заключил глава парламента Подмосковья.