РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Центральный каток на стадионе «Торпедо» в подмосковных Люберцах откроется в воскресенье, его площадь составит 16 тысяч квадратных метров.

Уже три дня заливают лед, подготавливают каток на стадионе «Торпедо» в Люберцах. Он начнет работать 24 декабря с 12:00. Техника не участвовала в заливке катка. Шесть человек вручную заливают каток посменно, меняясь каждые 4 часа. Площадь катка составляет 16 тысяч квадратных метров, он является одним из самых больших в Московской области.

По выходным каток будет работать с 11:00 до 22:00, по будням - с 16:00 до 22:00.

Билет на каток для взрослых в выходные и праздничные дни будет стоить 250 рублей, детский - 100 рублей. Вход для взрослых по будням - 150 рублей, для детей – 50 рублей. Прокат коньков будет стоить 150 рублей без ограничения времени катания, хоккейной клюшки и шайбы – 150 рублей. Заточка коньков обойдется в 250 рублей.

Многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети до семи лет, ветераны Великой Отечественной войны и тыла могут посещать каток бесплатно. Также во вторник и четверг с 12:00 до 14:00 пенсионеры проходят бесплатно.

На территории катка будет работать кафе, где можно перекусить и выпить горячие напитки, заключил глава горокруга.