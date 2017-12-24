РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Туристско-информационный центр тожественно откроют на базе Подольского краеведческого музея в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Туристско-информационный центр (ТИЦ) – это новый формат туристской деятельности для Подольска. ТИЦ будет работать над развитием туризма в горокруге, сотрудничать с другими подмосковными городами для обмена туристическими потоками и определения новых направлений развития туризма в целом.

«Туристско-информационный центр торжественно откроется 24 декабря в городском округе Подольск на базе Подольского краеведческого музея на улице Советская, дом №7 в 10:00. Гости смогут увидеть презентации на темы: «Инновационные экскурсионные маршруты по городскому округу Подольск», «О культурном и международном опыте РГУТИС», «3D-моделирование музейного пространства», - говорится в сообщении.

Также для гостей проведут экскурсии по Подольскому краеведческому музею.

ТИЦ создан для информационного комфорта гостей региона, продвижения туристского продукта горокруга на внутреннем рынке, увеличения турпотока, формирования положительного имиджа региона.

Турцентр будет давать бесплатную информацию организациям и частным лицам об объектах культуры, истории, достопримечательных местах, действующих туристских маршрутах, а также культурных, общественных, спортивных событиях региона, туристических агентствах, услугах в гостиницах, точках торговли, предприятиях общественного питания.