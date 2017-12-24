РИАМО - 24 дек. Московская мэрия согласовала митинг оппозиции на проспекте Сахарова в воскресенье с количеством участников не более 5 тысяч человек, правоохранительные органы обеспечат соблюдение порядка на массовом мероприятии.

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в мэрию уведомление о намерении провести 24 декабря на проспекте Сахарова со стороны площади трех вокзалов митинг под лозунгом «За честные и свободные выборы».

Место проведения митинга - внешняя сторона проспекта Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой. Это альтернатива для выявления граждан своей позиции. Власти готовы обеспечить полностью спокойное и безопасное проведение данных мероприятий

Также 24 декабря глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин планировал провести в Лермонтовском сквере праздник под названием «День свободных выборов», однако власти заявили о его незаконности. Но мэрия запретила его акцию.