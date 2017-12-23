РИАМО - 23 дек. Полиция задержала в подмосковном Сергиевом Посаде мужчину, который избил своего оппонента в ходе конфликта, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, в Сергиевом Посаде в больницу привезли мужчину с ушибом головного мозга и открытой черепно-мозговой травмой.

«Сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД знакомый пострадавшего», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.