РИАМО - 23 дек. Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях заболевания с подозрением на дифтерию в Йемене, сообщает Газета.ru.

«По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 12 декабря 2017 года, на 4 декабря в 15 из 20 районов Йемена зарегистрировано 318 случаев, похожих на дифтерию, 28 из которых - со смертельным исходом. Половина заболевших – дети в возрасте от пяти до 14 лет, а в 95% случаев смерти - дети до 15 лет», - говорится в сообщении.

ВОЗ совместно с организацией «Врачи без границ» оказывает медикаментозную и информационно-просветительскую помощь министерству здравоохранения Йемена в борьбе со вспышкой заболевания.

Роспотребнадзор обращает внимание россиян на данную информацию и просит учитывать ее при планировании поездок.