РИАМО - 24 дек. Детское шоу «Снежный город», главным героем которого станет брат Снегурочки – Снежик, покажут в столице в Гостином дворе в новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры города Москвы.

«Серия детских новогодних представлений в Гостином дворе состоится 24, 26, 28, 30 декабря и 3 января», - говорится в сообщении.

Елка в Гостином дворе - ежегодный семейный праздник, ставший доброй традицией в Москве. В этом году юным зрителям предлагается ненадолго приоткрыть завесу тайны «Снежного города» и погрузиться в атмосферу сказки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами. Главным героем представления станет брат Снегурочки - Снежик.

«Вот уже много лет днями и ночами он работает в Снежной лаборатории, у него много праздничных идей и Снежика огорчает, что зима такая скучная», - подчеркивается в сообщении.

Помимо сказочного мюзикла для детей будет работать карусель и снежный городок с секретной лабораторией, мастер-классами и образовательной программой, а также фотозоны и лабиринты, аэрохоккей, настольный керлинг, гонки на радиоуправляемых машинах. Все дети получат подарки и сюрпризы, а также смогут встретиться с любимыми сказочными героями.