РИАМО - 23 дек. На юге Москвы произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ножевое ранение, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«У дома №2 на улице Красного Маяка произошел конфликт между двумя мужчинами - пешеходом и водителем иномарки. В ходе конфликта водитель иномарки нанес пешеходу ножевое ранение и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы ведомства отметил, что для оказания помощи пострадавший был госпитализирован в медучреждение.

Он добавил, что полиция ведет поиск скрывшегося участника конфликта.