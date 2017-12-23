РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Жители подмосковного Подольска попросили администрацию горокруга восстановить освещение в детском саду в поселке Южный, власти обещали в 2018 году начать проектирование, сообщается на портале «Добродел».

Жители Подольска пожаловались, что уже больше года нет освещения на территории детского сада №33 «Аленушка» в поселке Южный на улице Правды, 4а. Детям приходится гулять в темноте. Они попросили решить проблему, так как опасаются за малышей.

«В настоящее время по периметру здания над входами и на уровне второго этажа размещено уличное освещение. В 2018 году планируется проектирование наружного освещения на территории детского сада №33», - сказала председатель комитета по образованию администрации горокруга Надежда Фролова.

В августе 2016 года на территории детского сада комбинированного вида №33 «Аленушка» демонтировали 12 опор уличного освещения, находящихся в аварийном состоянии.