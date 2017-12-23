РИАМО - 23 дек. Генеральный совет партии «Единая Россия» в ходе съезда в субботу утвердил секретарем Андрея Турчака, он ранее исполнял обязанности секретаря генсовета партии, сообщает Газета.ru.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«Среди других кандидатур, предлагаемых на роль секретаря генсовета, был также депутат Иван Квитка. Он получил семь голосов, Турчак — 151», - говорится в сообщении.

Андрей Турчак – российский политик. Исполнял обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» с 12 октября 2017 года до сегодняшнего дня. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 9 ноября 2017 года. Был губернатором Псковской области с 27 февраля 2009 года по 12 октября 2017 года.