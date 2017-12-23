РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 дек. В подмосковном Дзержинском в субботу торжественно зажгли вторую городскую елку на площади Торгового центра, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня у нас в Дзержинском радостное событие. Мы зажигаем вторую городскую елку. Поздравляем всех с наступающим Новым годом», - сказал ведущий праздника.

Праздник посетило более 300 человек. Детей развлекали аниматоры в костюмах зайцев, пингвинов и медвежат. Они танцевали с ребятами и проводили игры.

Дед Мороз и Снегурочка прибыли на санях. Они поздравили ребят с Новым годом и водили с ними хоровод. После этого Дед Мороз дал команду зажечь елку.

Во время праздника детей развлекали исполнители и танцевальные коллективы молодежного центра «Лидер» Дзержинского. Для жителей города провели танцевальный флешмоб под новогодние песни.