РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 23 дек. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу торжественно открылась мастерская «Почта Деда Мороза», сообщил «РИАМО в Люберцах» художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

«Торжественное открытие мастерской «Почта Деда Мороза» состоялось сегодня в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» Люберец. Дедушка Мороз лично встретил всех гостей», - сказал Негин.

По его словам, дети и взрослые водили хороводы, фотографировались с северными оленями. Также они написали письма Деду Морозу и отправили их.

Он добавил, что с 24 по 30 декабря в мастерской будут проходить образовательные мастер-классы для детей. Вход платный. Расписание можно уточнить в группе парка: https://vk.com/club80889947.