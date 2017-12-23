РИАМО - 23 дек. Пассажирский «Боинг» компании UTair, летевший рейсом Москва - Махачкала, вернулся во «Внуково» из-за протечки топливного бака, сообщает «Интерфакс».

«Командир самолета «Боинг-737» авиакомпании UTair после вылета из «Внукова» доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Он добавил, что самолет только что приземлился в аэропорту «Внуково», в результате инцидента никто не пострадал.

«Оба двигателя самолета работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки», - заключил собеседник.