РИАМО - 23 дек. Новогодняя елка «Мечты сбываются» состоялась в администрации президента РФ Владимира Путина в столице в субботу при поддержке благотворительного фонда «Линия сердца», в праздничном концерте приняли участие артисты «Кремлевского балета» и джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, сообщила РИАМО руководитель фонда Валентина Шумилова.

«Сегодня в большом конференц-зале в администрации президента прошла новогодняя елка «Мечты сбываются». На мероприятие приехали дети с разных регионов - Москва, Московская область, также Рязанская, Владимирская область. Все детки приехали к нам с достаточно хорошим настроением, мы их встретили», - сказала Шумилова.

Она подчеркнула, что елку посетили более 1 тысячи детей, среди них дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сироты, дети из многодетных семей, которые пришли со своими родителями, а также дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации.

Шумилова рассказала о гостях новогодней елки, среди которых была заместитель главы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) России Яна Лоншакова и министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Детей поздравили, и они прослушали замечательный и прекрасный концерт - новогоднюю елку. Также в процессе мероприятия была открыта выставка. Работы на этой выставки сделали дети с ограниченными возможностями здоровья особенного клуба города Домодедово. Клуб называется «Особенный ребенок», - отметила руководитель фонда.

По ее словам, на елке проводили большую интерактивную программу театра «МирЛиц», мастер-классы, аква-грим, а в конце показали праздничную сказку, музыку в которой исполнял столичный джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. На выходе из зала после представления группа волонтеров вручала детям подарки.

Жемчужиной представления стал танцевальный номер «Сцена сказочного бала» в исполнении артистов «Кремлевского балета».

«Кремлевский балет» выступил у нас с уникальным танцем, который просто завораживал детей, и после того, как они закончили свое выступление, еще очень долго дети приветствовали овациями всех танцоров. Это уникальный номер, он был подготовлен и для нас, и в следующий раз будет показан на уже открытии FIFA 2018», - подчеркнула Шумилова.

Новогодняя елка «Мечты сбываются» нацелена на социализацию и психологическую адаптацию детей-инвалидов и детей с ОВЗ, укрепление внутрисемейных связей в семьях, которые воспитывают таких детей, оказание поддержки семьям и детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.