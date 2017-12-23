РИАМО - 23 дек. Торжественное открытие тюбингового комплекса «Ракета» состоялось на ВДНХ в Москве, он проработает до 18 февраля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Комплекс тюбинговых горок «Ракета», открытый 23 декабря 2017 года, расположен на площади Промышленности вокруг макета ракетоносителя «Восток-1», перед павильоном «Космос». Наряду с катком, открытым 1 декабря этого года, он является крупным объектом зимнего отдыха на ВДНХ», - говорится в сообщении.

Комплекс состоит из двух склонов – большого и малого, расходящихся по площади. Высота стартовой площадки большого склона – 20 метров, малого склона – 12 метров. Длина большого спуска – 180 метров, малого спуска – 120 метров.

Для удобства посетителей тюбинги на стартовые площадки доставляются при помощи бугельного подъемника.

«Также на площади Промышленности установлены четыре светящихся арт-объекта высотой 6 метров, изображающие спортсменов, и центральный арт-объект «Солнечная система», состоящий из Солнца и планет, в том числе и волшебной планеты «Новый год», - добавляется в сообщении.

Помимо склонов для катания в тюбинговом парке для удобства отдыхающих имеется фудкорт, работает рождественская ярмарка. Планируется, что тюбинговый парк «Ракета» в нынешнем зимнем сезоне будет работать до 18 февраля 2018 года.

В течение этого периода запланировано проведение не менее пяти благотворительных акций. По вторникам, средам и четвергам скидка в размере 50% предусмотрена для школьников, студентов и пенсионеров. В эти же дни недели дети-сироты, дети-инвалиды и многодетные семьи могут посещать горку бесплатно.