РИАМО – 23 дек. В столичном аэропорту «Шереметьево» задержали учительницу истории из Великобритании, которая купила свои ученикам муляж гранаты, сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется в материале, учительница истории, которая приехала в Москву отдохнуть, купила на одном из рынков муляж гранаты.

«На самом деле женщина купила гранату, чтобы показывать ученикам. В «Шереметьеве» гранату обнаружили и учительницу допросили», - говорится в сообщении.

После всего ее отпустили, но приобретенную гранату попросили оставить в России.