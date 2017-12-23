РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Жители подмосковного Подольска пожаловались в администрацию горокруга на шум по ночам возле пиццерии, которая работает круглосуточно, власти провели беседу с администрацией заведения, сообщается на портале «Добродел».

Жители Подольска пожаловались, что «Pizza Express 24» на улице Советская круглосуточно собирает вокруг себя шумную молодежь. Хотя кафе и расположено отдельно от жилого дома, оно настолько маленькое, что все едят в машинах и на улице. В ночное время музыка из машин и крики мешают спать жителям дома №46 на улице Комсомольская. Полиция на нарушение закона о шуме приезжает, но не может застать нарушителей порядка, так как они успевают уехать.

«С администрацией пиццерии «Pizza Express 24» провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдать тишину внутри пиццерии и на территории вокруг объекта после 23:00. В соответствии с постановлением правительства РФ режим работы организации, а также индивидуального предпринимателя устанавливается ими самостоятельно», - сказал заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук.

Вопрос касательно антиобщественного поведения граждан на территории, прилегающей к пиццерии, к компетенции органов местного самоуправления не относится и рассматривается правоохранительными органами с принятием соответствующего решения.