РИАМО – 23 дек. Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, представила свою предвыборную программу, сообщает Газета.ru.

«Программа получила название «123 трудных шага». В ее разработке участвовали независимые эксперты и партия «Гражданская инициатива», - говорится в сообщении.

Сторонники Собчак призывают к обсуждению программы всех российских граждан.

«Наша команда будет уточнять и дополнять этот документ до самого окончания избирательной кампании», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кандидата.

Программа Собчак поделена на четыре больших раздела: внутренняя политика, развитие экономики, социальная политика и внешняя политика. Каждый из них делится еще на 2-4 пункта.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

Ранее Владимир Путин сообщил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Кроме того, о намерении баллотироваться в президенты заявляли основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, журналистка Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, телеведущая Екатерина Гордон.