РИАМО - 23 дек. Коммунальная техника в количестве более 9 тысяч единиц готова к уборке улиц в условиях снегопада в Москве, который накроет город 24 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По прогнозам синоптиков, 24 декабря в Москве ожидается снег, местами метель. Кроме того, будет дуть сильный ветер, порывы которого ночью смогут достигать 13–18 метров в секунду, а днем — до 16 метров в секунду. Водителей также предупреждают о гололедице на дорогах.

«Более 9 тысяч единиц спецтехники готовы к выходу на уборку столичных улиц в случае снегопада. Синоптики прогнозируют, что обильные осадки ожидаются в ночь на воскресенье. К работе готовы и бригады дворников», - сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Коммунальные службы готовы вывести на улицы Москвы снегоуборочную технику для сплошного прометания дорог с последующей̆ противогололедной обработкой̆. В случае усиления снегопада количество спецтехники увеличат.

Заммэра уточнил, что в готовность приведены бригады рабочих, которые занимаются ручной уборкой и очищают от снега и наледи пешеходные зоны, тротуары, подходы к станциям метро, остановкам, переходам, социальным объектам и магазинам.

В связи с непогодой Главное управление МЧС по Москве рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. Автомобилистам также советуют снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и по возможности избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.