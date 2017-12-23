РИАМО - 23 дек. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кишечной инфекции в Канаде, у заболевших симптомы проявились после употребления в пищу салата из сырых овощей, сообщает Газета.ru.

«По информации министерства здравоохранения Канады от 14 декабря 2017 года, зарегистрирован первый смертельный случай, связанный со вспышкой энтерогеморрагической кишечной инфекции, вызванной E.coli O157», - говорится в сообщении.

Всего в Канаде зарегистрировано 30 случаев заболевания в пяти провинциях (Огайо, Квебек, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Ньюфаунленд и Лабрадор). Возраст заболевших от 4 до 80 лет. У большинства заболевших симптомы проявились после употребления в пищу салата из сырых овощей.

Роспотребнадзор советует россиянам учитывать данную информацию при планировании поездок.