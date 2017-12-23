РИАМО - 23 дек. На Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» возложена особая ответственность по подготовке к выборам президента в 2018 году, сообщил журналистам в субботу первый заместитель секретаря регионального отделения партии, глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В Москве в павильоне 75 на ВДНХ проходит XVII съезд партии «Единая Россия», главной темой которого являются выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

«На нас (региональное отделение партии «Единая Россия» - ред.) возложена особая ответственность по предстоящим выборам, по сбору наказов избирателей, по работе с населением», - сказал Юров.

Он добавил, что региональное отделение партии «Единая Россия» имеет все возможности, чтобы реализовать те задачи, которые были поставлены руководителем партии Дмитрием Медведевым и президентом России Владимиром Путиным.